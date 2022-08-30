4-летняя девочка пострадала в ДТП с грузовиком на трассе «Кола» под Петербургом

Ребенок пострадал в ДТП на трассе "Кола" Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Под Санкт-Петербургом на трассе «Кола» произошла серьезная авария. На 109 километре дороги днем 29 августа 2022 года столкнулись грузовик «Вольво FH» и автомобиль «Тойота RAV-4». В результате сильно пострадал маленький ребенок. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В 16 часов дня 37-летний мужчина, житель Ярославской области, выехал на своем грузовике на перекресток. Но водитель не обратил внимания, что ему светил запрещающий, красный сигнал светофора, - рассказали в полиции.

В это время по самой трассе, на зеленый свет, перекресток проезжал автомобиль «Тойота RAV-4». За рулем находилась 32-летняя женщина, в салоне вместе с ней была четырехлетняя дочь.

При столкновении взрослые отделались испугом. А четырехлетний ребенок сильно пострадал. Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего.