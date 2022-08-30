Подросток сдался полиции за кражу у пенсионерки на 300 тысяч в Ленинградской области

Подросток признался в преступлении в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области 17-летний подросток пришел в полицию и признался в преступлении. Парень рассказал, что участвовал в мошеннической схеме по обману пенсионерки. Мальчик выполнял роль курьера. Об этом 30 августа 2022 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- 20 августа в полицию Тосненского района поступило сообщение о том, что у 81-летней женщины обманом украли деньги. Неизвестная девушка позвонила ей на телефон, представилась внучкой и рассказала, что попала в аварию и по ее вине пострадал ребенок, - рассказали в полиции.

По классической схеме "внучка" попросила у бабушки 300 тысяч рублей, которые якобы решат вопрос. Их пенсионерка передала курьеру.

29 августа 17-летнего курьера замучила совесть и он сдался полиции. Сейчас следователи ищут остальных участников мошенничества. Возбуждено уголовное дело.