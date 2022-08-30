Бастрыкин потребовал доложить о проверке на законность строительства ЖК на территории Пулковской обсерватории в Петербурге

Бастрыкин потребовал доложить ход проверки законности строительства на территории Пулковской обсерватории Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Глава следственного комитета Александр Бастрыкин продолжает держать на контроле историю о сносах исторических домов в Санкт-Петербурге, а также новой застройке на этих местах. Так, в рамках уголовного дела, которое было возбуждено из-за сноса объектов культурного наследия года, проводилась проверка законности застройки территории Пулковской обсерватории. 30 августа 2022 года председатель комитета потребовал предоставить ему доклад.

- В ходе проверки было установлено, что любое крупное строительство в парковой зоне рядом с обсерваторией было запрещено. Однако различные суды принимали противоречивые решения относительно этой территории и разрешений, - рассказали в комитете.

Бастрыкин потребовал разобраться в сумбуре судебных решений и установить законность застройки.

Добавим, что строительством ЖК у обсерватории занимается компания крупного холдинга застройщика. Эта же компания собирается построить жилой дом на месте снесенного дома Лапина.