Колесов объявил штормовое предупреждение в Ленинградской области из-за сильного дождя

В Ленобласти объявлено штормовое предупреждение из-за дождя Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На Санкт-Петербург надвигается мощный циклон "Орнеллия", который принесет сильные дожди и холод. Тем временем, в Ленинградской области 31 августа 2022 года и вовсе штормовое предупреждение. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- Штормовое предупреждение на опасное явление - очень сильный дождь ожидается в течение суток 31 августа в южных и восточных районах Ленинградской области, - сообщил синоптик.

Интенсивность дождя уменьшится только к вечеру 31 августа. Сколько мм осадков выпадет за это время, прогнозов нет.

Что касается Петербурга, то прогноз остается тот же. В ближайшие три дня город будут заливать дожди, начиная уже с вечера 30 августа. Основной пик придется на период с 18 вечера до 3 часов ночи 31 августа.