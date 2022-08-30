Финская таможня официально запретила вывозить евро туристам из России

Российским туристам официально запретили вывозить евро через границу с Финляндией Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Туристам из России официально запретили вывозить евро через границу с Финляндией. В департаменте таможенного контроля страны объяснили, что это связанно с санкциями Евросоюза по отношению к РФ. Причем, вывозить евро нельзя ни в каком виде и ни в каком количестве. Об этом 30 августа 2022 года пишет РБК.

- Запрещается продавать, поставлять, переводить или экспортировать банкноты, номинированные в любой официальной валюте государства-члена Евросоюза, в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая правительство и Центральный банк России, или для использования в России, - говорится в документе.

Таким образом, любой российский турист или бизнесмен, который возвращается домой через Финляндию, не сможет провести с собой оставшиеся после поездки евро.

Исключение делается только для граждан Евросоюза, которые отправляются в Россию, а также российские дипломаты, работники консульств и международных организаций, которые могут пользоваться иммунитетом.