МЧС предупредило о сильном дожде и ветре до 18 метров в секунду в Петербурге 31 августа

Очень сильный дождь зальет Петербург 31 августа Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Санкт-Петербург надвигается циклон, который принесет много дождей, холодный северный ветер, а температура воздуха резко опустится до плюс 11 градусов. МЧС города предупредило о том, что 31 августа 2022 года жителей Северной столицы ожидается серьезное ухудшение погоды.

- 31 августа в Санкт-Петербурге местами ожидается сильный дождь, усиление ветра до 18 метров в секунду, - сообщили в МЧС города со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

По данным "Водоканала", дождь в Петербурге хлынет в 18 часов вечера 30 августа и продлится до вечера 31 августа. Наибольшая интенсивность придется на ночь. Ожидается, что за этот период прольется порядка 70 процентов от месячной нормы осадков.

Холодная погода с дождями простоит в городе как минимум до начала выходных. Дальше прохлада сохранится, но дожди уже станут кратковременными.