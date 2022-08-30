Городские службы Петербурга перешли на усиленный режим работы перед сильным дождем

Все службы Петербурга перевели на усиленный режим работы перед ливнем Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Из-за ухудшения погоды в Санкт-Петербурге городские службы перешли на усиленный режим работы. На город надвигается циклон, который вечером 30 августа 2022 года накроет Северную столицу сильным ливнем. По прогнозам, за два дня на город выльется более 70 процентов от месячной нормы осадков. Основной удар придется в период с шести часов вечера до трех часов ночи.

- Все городские службы должны быть готовы к любым нештатным ситуациям и оперативно устранять последствия сильных дождей, - поручил губернатор Петербурга Александр Беглов.

На улицах города уже дежурят бригады "Водоканала", которые будут оперативно откачивать воды в местах ее скопления. На проблемных участках уже установлены насосы.

Дорожники готовят к ливню систему водостоков, прочищая патрубки и трубы. Также дежурят специалисты "Ленсвета" на случай, если сильный ветер повредит провода.