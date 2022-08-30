Уголовное дело возбудили на мать, бросившую коляску с ребенком и бутылкой водки на берегу Финского залива в Петербурге

Полиция возбудила уголовное дело по факту оставления годовалого ребенка в опасности Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция возбудила уголовное дело об оставлении в опасности маленького ребенка. Вечером 27 августа 2022 года на берегу Финского залива в районе Невской губы прохожие заметили коляску, из которой доносился плач. Взрослых рядом не было. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- В полицию Красносельского района поступило сообщение от очевидцев о том, что у дома 82 по проспекту Маршала Казакова находится коляска с плачущим младенцем, а взрослых рядом нет. Оперативно прибывшими на место происшествие сотрудниками полиции была найдена коляска, в которой находилась девочка приблизительно 2021 года рождения, - рассказали в полиции.

Известно, что также в коляске была бутылка водки, выпитая наполовину. Там же были документы на имя 28-летней женщины, матери девочки.

Сейчас полиция разыскивает горе-мать. А девочка находится в безопасности под присмотром врачей в медучреждении.