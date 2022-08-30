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Авто30 августа 2022 12:06

По полному тарифу за парковку в Петербурге платят всего 15% водителей

Еще около 20% пользуются бесплатными 15 минутами стоянки
Авторы (2):
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
В Петербурге по полному тарифу за парковку платят только 15% водителей

В Петербурге по полному тарифу за парковку платят только 15% водителей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Всего 15 процентов автомобилистов в Санкт-Петербурге платят по полному тарифу за парковку в центре города. Об этом 30 августа 2022 года рассказал заместитель председателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков.

- Платная парковка - это больше социальный проект. Если взять в разрезе тех, кто пользуется платной парковкой в течение дня, то только 15 процентов водителей пользуются стоянкой непосредственно за деньги, оплачивая все по полному тарифу, - рассказал Ваньчков.

Еще около 20 процентов автомобилистов пользуются платной парковкой в Петербурге бесплатно. Водители оставляют машину в платной зоне не дольше, чем на 15 минут, которые как раз бесплатные.

Основной процент автомобилистов, которые пользуются платной парковкой - это те, кто оформил парковочное разрешение по той или иной причине. С начала года выдано 30 тысяч разрешений, из них 12 тысяч для местных жителей, еще 12 тысяч – для многодетных семей.