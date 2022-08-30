Огромная грозовая туча подошла к границам Петербурга

Дождь задержится в Петербурге надолго ФОТО: Яндекс.Погода

Грозовая туча медленно, но верно надвигается на Петербург и уже подошла к границам города. Если верить карте "Яндекс. Погоды", то во всю уже заливает Сосновый бор, Ломоносов, Петергоф и Гатчину.

- В центре Петербурга дождь ожидается через 30 минут, - гласит прогноз.

Согласно ему, дождь в Северной столице затянется до самой ночи. Синоптики уверяют, что все благодаря циклону Ornella который несет в город долгожданную, но многими не любимую осень. Судя по всему, непогода задержится в Петербурге надолго. О ливнях и сильном ветре предупреждает и МЧС города. Видимо, самое время доставать зонты - бессменный аксессуар местных жителей.