Всех учителей Ленобласти протестируют на коронавирус к 1 сентября

На 1 сентября в школах региона будут учиться 190 157 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Учителей Ленобласти проверят на коронавирус к 1 сентября. Всем преподавателям придется сдать экспресс-тесты на «ковид» перед началом учебного года. Об этом рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Ольга Историк.

- Это необходимая мера, которая позволит обеспечить безопасность детей. Цель - не допустить возможных источников заражения, - отметила она.

В школах Ленинградской области, также как и два года подряд, будут измерять температуру у учеников, персонала и у педагогов. На 1 сентября в школах региона будут учиться 190 157 человек.