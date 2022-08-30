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Общество30 августа 2022 12:57

Всех учителей Ленобласти протестируют на коронавирус к 1 сентября

В школах каждый день будут измерять температуру как у учеников, так и у преподавателей
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
На 1 сентября в школах региона будут учиться 190 157 человек.

На 1 сентября в школах региона будут учиться 190 157 человек.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Учителей Ленобласти проверят на коронавирус к 1 сентября. Всем преподавателям придется сдать экспресс-тесты на «ковид» перед началом учебного года. Об этом рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Ольга Историк.

- Это необходимая мера, которая позволит обеспечить безопасность детей. Цель - не допустить возможных источников заражения, - отметила она.

В школах Ленинградской области, также как и два года подряд, будут измерять температуру у учеников, персонала и у педагогов. На 1 сентября в школах региона будут учиться 190 157 человек.