Дождь начался в Петербурге 30 августа Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сильный дождь начался в Санкт-Петербурге днем 30 августа 2022 года. Его принес циклон "Орнелла", пришедший со стороны Балтики. По прогнозу синоптиков, ливень продлится двое суток, а вместе с этим очень похолодает до 11-13 градусов, а ночью и того ниже.

- По прогнозам синоптиков в Северной столице ожидаются кратковременные дожди, местами ливни. За два дня в городе может выпасть более 70 процентов от месячной нормы осадков, - рассказали в "Водоканале".

Дождевая туча окружила Петербург сразу с нескольких сторон. В первую очередь начало лить в Стрельне, далее туча накрыла Красноселький, Кировский район и пошла в Московский. С севера дождь начался в Курортном районе и в 16 часам дня уже пошел в Выборгоском.

В течении получаса, к 16:30 часам дождевая туча накроет весь Петербург целиком. Основной удар стихии придется на промежуток с 18 часов вечера до 3 часов ночи. Полностью дождевой фронт должен покинуть Северную столицу вечером 31 августа.