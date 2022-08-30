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Общество30 августа 2022 13:54

Автомобилистам назвали улицы в Петербурге, где опасно парковать машину в ночь на 31 августа из-за ливня

Сильный дождь может затопить некоторые парковки и навредить машинам
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Водоканал просит автомобилистов Петербурга в ночь на 31 августа избегать длительной парковки на «уязвимых» к скоплениям воды участках.

Водоканал просит автомобилистов Петербурга в ночь на 31 августа избегать длительной парковки на «уязвимых» к скоплениям воды участках.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге 30 августа 2022 года начался сильный дождь. Он продлится до вечера 31 августа, но основной удар стихии придется на ночь. Поэтому "Водоканал" попросил владельцев автомобилей не парковать на длительное время машины на особо уязвимых к скоплениям воды участках.

- Специалисты определили участки, на которых вероятность возникновения скоплений воды наиболее велика: пересечение проспекта Испытателей и Богатырского проспекта, перекресток Парашютной улицы и Репищева, перекресток проспектов Энгельса и Луначарского, перекресток Просвещения и улицы Есенина, а также Привокзальная площадь в Ломоносове, - рассказали в пресс-службе компании.

Также в компании рекомендовали в целом отказаться от поездок на автомобилях вечером 30 августа и ночью. Из-за дождя вероятность ДТП сильно увеличивается.