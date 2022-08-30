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Общество30 августа 2022 14:48

Театральный поезд в честь юбилея Александринки запустили в петербургском метро

Тематические вагоны будут курсировать по синей ветке до лета 2023 года
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА

В честь 190-летия Александринского театра в петербургском метро запустили тематический поезд. В вагонах создали интерьеры знаменитой Александринки в тематики легендарного спектакля «Маскарад». Пассажиров будут радовать нарисованные на стенах персонажи постановки, рассказали в пресс-службе комитета по транспорту города.

- «Александринский состав» из семи вагонов будет курсировать в метрополитене на протяжении всего 267-го творческого сезона театра – с осени 2022 года до лета 2023 года, - сообщили они в своем официальном Telegram-канале «Начальник транспортного цеха.

Театральный поезд будет курсировать по синей ветке петербургского метрополитена.