Театральный поезд в честь юбилея Александринки запустили в петербургском метро

В честь 190-летия Александринского театра в петербургском метро запустили тематический поезд. В вагонах создали интерьеры знаменитой Александринки в тематики легендарного спектакля «Маскарад». Пассажиров будут радовать нарисованные на стенах персонажи постановки, рассказали в пресс-службе комитета по транспорту города.

- «Александринский состав» из семи вагонов будет курсировать в метрополитене на протяжении всего 267-го творческого сезона театра – с осени 2022 года до лета 2023 года, - сообщили они в своем официальном Telegram-канале «Начальник транспортного цеха.

Театральный поезд будет курсировать по синей ветке петербургского метрополитена.