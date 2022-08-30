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Происшествия30 августа 2022 15:08

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения на инвалида в Петербурге

Ранее судимый мужчина забрал у пострадавшего мобильный телефон
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Александр Бастрыкин взял дело на контроль.

Александр Бастрыкин взял дело на контроль.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения на инвалида в Петербурге. Как сообщает пресс-служба ведомства, информация об этом появилась в соцсетях 26 августа 2022 года. Ранее судимый мужчина с угрозами забрал у инвалида третьей группы мобильный телефон.

- Злоумышленник может быть причастен и к другим аналогичным преступлениям, в том числе и в отношении данного гражданина, - рассказывают в пресс-службе следственного комитета по Петербургу и Ленинградской области

Глава ведомства взял ситуацию на контроль и поручил потом отчитаться по результатам уголовного дела.