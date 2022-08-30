Финская компания VR списала все поезда Allegro, ходившие между Хельсинки и Петербургом

Поезда ходили с 2010 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Финская транспортная компания VR начала сжигать все мосты с Россией и списывать поезда Allegro. Именно те составы, которые курсировали по направлению Хельсинки-Петербург. Об этом стало известно из отчетности на их сайте за первое полугодие.

- Группа списала весь подвижной состав Allegro, связанный с восточным направлением, а также запасные части на общую сумму 45,4 млн евро, - говорится в финансовом документе.

Ранее в пресс-службе компании объявили, что они не будут возобновлять сообщение между Северной столицей и Финляндией после снятия ковидных ограничений.

Прямой маршрут Хельсинки-Санкт-Петербург появился еще в 2010 году. Из-за пандемии он некоторое время не функционировал, но в декабре 2021 года поезда начали ходить. Затем в марте 2022 году финские власти заявили о нецелесообразности маршрута.