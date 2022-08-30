Платные парковки охватят весь Центральный район Петербурга с 1 сентября

Осенью на улицах появятся организованные платные места для автомобилей и паркоматы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уже 1 сентября весь Центральный район Петербурга будет зоной платной парковки. Осенью на улицах появятся организованные платные места для автомобилей и паркоматы.

- Платное парковочное пространство с 1 сентября мы открываем в двух муниципальных округах: Дворцовом, муниципальном округе № 78. Таким образом, завершаем Центральный район, и он будет весь покрыт платными парковками, – напомнил врио председателя городского Комитета по транспорту Валентин Енокаев.

Следом за Центральным районом уже 1 ноября в зону платной парковки войдут улицы Адмиралтейского района. Это будет последнее изменение в этом году, зато в 2023 расширения коснуться Петроградку и Васильевский остров – бесплатно оставлять автомобили там будет уже нельзя.