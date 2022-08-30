Вечерний дождь спровоцировал коллапс на станции метро «Девяткино»

Балтийский циклон принес дожди и сильный ветер в Петербург. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На конечной станции красной ветки «Девяткино» - коллапс. Из-за дождя в Петербурге стоят не только на автомобильных дорогах, но и в подземке. Видео опубликовали в телеграм-канале «ДТП и ЧП СПБ» 30 августа.

Живая очередь, словно зомби-апокалипсис, пассажиры плотно стоят рядом друг к другу. Люди не могут ни выйти, ни войти. Между тем, на дорогах Северной столицы тоже плотно, пробки достигали 9 баллов.

Балтийский циклон принес дожди и сильный ветер в Петербург. В ночь на 31 августа объявили штормовое предупреждение. Синоптики утверждают, что такая прохладная и дождливая погода продлится до начала сентября.