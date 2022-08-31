Проливной дождь и плюс 10 градусов будет в Петербурге 31 августа

Дожди и холод ждут Петербург 31 августа Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На календаре последний день лета. Увы, в Санкт-Петербурге погода 31 августа 2022 года даже не напомнит о том, что буквально пару дней назад стояла жара. Весь день будет идти дождь, а температура воздуха окажется значительно ниже климатической нормы. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- В последний день календарного лета Северная столица будет ощущать влияние тыловой части циклонического вихря, центр которого переместится в Верхневолжье. Его облачная спираль продолжит закрывать небо плотной пеленой, пройдут дожди, местами сильные, а дневные показания термометров будут на 7-8 градусов ниже средних многолетних значений, - рассказал синоптик.

Днем около 10-12 градусов тепла, по Ленобласти 8-13 градусов. Ветер северный, северо-западный 6-11 метров в секунду.

В четверг дожди примут кратковременный характер и будут ослабевать, но теплее не станет.