Банде из Петербурга запросили 126 лет тюрьмы за многолетние грабежи ювелирных магазинов

Для членов банды, нападавших на ювелирные магазины в париках и с цветами, запросили 126 лет тюрьмы Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербургском городском суде 30 августа 2022 года завершились прения по крупному уголовному делу в отношении банды грабителей из 10 человек. На протяжении шести лет они обносили ювелирные магазины, используя для этого парики, накладные усы, цветы и, разумеется, оружие. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов.

- В период с 2011 по 2017 соучастники в разных сочетаниях между собой совершили 14 разбойных нападений на ювелирные магазины в Смоленской, Тверской, Новгородской, Ленинградской, Московской, Вологодской областях и городе Санкт-Петербурге, - рассказали в суде.

Самое крупное ограбление они совершили в Боровичах. Тогда нажива банды составила более 20 миллионов рублей. В общей сложности они украли ювелирки на сумму свыше 118 миллионов рублей.

Обвинение попросило 126 лет членам банды.