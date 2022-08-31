Более 260 пьяных водителей поймали в Петербурге за выходные Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в минувшие выходные 27 и 28 августа 2022 года сотрудники ГИБДД провели очередной антиалкогольный рейд и ловили пьяный водителей. Почти тысяча экипажей отправились на патрулирование основных трасс за городом и крупных улиц Северной столицы. Были пойманы более 250 нетрезвых автомобилистов. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и области.

- В результате проверочных мероприятий выявлено свыше 260 водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Все они были отстранены от управления автомобилем и привлечены к административной ответственности, - сообщили в полиции.

Среди пойманных, 14 уже не в первый раз оказались в такой ситуации. Их уже раньше ловили за пьяную езду, штрафовали, но они решили нарушать дальше. За это водителей привлекут уже к уголовной отвественности.

В 2022 году за пьяное вождение в регионе задержано более 10 тысяч водителей, почти на 2 тысячи больше, чем в прошлом году.