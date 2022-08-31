Два дерева рухнули на машины на севере Петербурга Фото: СОЦСЕТИ

Циклон "Орнеллия" принес в Санкт-Петербург не только непогоду, но и последствия. Из-за обильных дождей и ветра в городе начали падать деревья. Так, в ночь на 31 августа 2022 года на севере Культурной столицы рухнули еще два дерева, придавив своими ветками и стволами машины, а также перегородив проезжую часть. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

- На Ярославском проспекте дерево придавило машину и полностью перекрыло проезд, - рассказали местные жители.

Второй случай произошел на Есенина 12-14. Там одно огромное дерево, упав, накрыло сразу две машины. Настолько сильно пострадали автомобили в обоих случаях, не уточняется.

Напомним, что за день дождей в Петербурге выпала треть месячной нормы осадков. Лить продолжит еще весь день и только к вечеру туча покинет город.