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Происшествия31 августа 2022 6:17

Два дерева рухнули на машины на севере Петербурга

Из-за дождя и ветра стволы не выдерживают и падают
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Два дерева рухнули на машины на севере Петербурга

Два дерева рухнули на машины на севере Петербурга

Фото: СОЦСЕТИ

Циклон "Орнеллия" принес в Санкт-Петербург не только непогоду, но и последствия. Из-за обильных дождей и ветра в городе начали падать деревья. Так, в ночь на 31 августа 2022 года на севере Культурной столицы рухнули еще два дерева, придавив своими ветками и стволами машины, а также перегородив проезжую часть. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

- На Ярославском проспекте дерево придавило машину и полностью перекрыло проезд, - рассказали местные жители.

Второй случай произошел на Есенина 12-14. Там одно огромное дерево, упав, накрыло сразу две машины. Настолько сильно пострадали автомобили в обоих случаях, не уточняется.

Напомним, что за день дождей в Петербурге выпала треть месячной нормы осадков. Лить продолжит еще весь день и только к вечеру туча покинет город.