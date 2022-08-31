Прокуратура подала в суд на комитет по благоустройству после падения собаки в люк с мазутом в Петербурге

Прокуратура провела проверку после падения собаки в люк в Петербурге / Фото: Прокуратура СПб

В Санкт-Петербурге прокуратура Московского района провела проверку после падения собаки в открытый люк с мазутом. Сам инцидент произошел еще в июле 2022 года. Тогда несчастного пса, домашнего любимца местного жителя, спасали сотрудники МЧС. Об этом 31 августа 2022 года сообщили в ведомстве.

- Установлено, что в сквере по 5-му Предпортовому проезду севернее дома 19 по улице Костюшко в Санкт-Петербурге в землю вкопаны два металлических резервуара и три металлические емкости, из которых две емкости частично заполнены продуктами нефтепереработки, а люки третьего резервуара покрыты сгнившим деревянным настилом, - рассказали в прокуратуре.

В прокуратуре собрали материалы проверки и подали иск в суд, в котором требуется признать бездействия комитета по благоустройству города, из-за которых пострадало животное.