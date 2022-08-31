Спрос на репетиторов по китайскому языку вырос на 146% в Петербурге

В Санкт-Петербурге рост спроса на услуги репетиторов по китайскому составил 146% Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге перед началом нового учебного года очень резко вырос спрос на частных репетиторов, причем по китайскому языку. В городе на 146 процентов чаще стали искать подобную услугу. Об этом 31 августа 2022 года сообщает сервис "Авито Услуги".

- Спрос на услуги репетиторов по китайскому языку вырос на 146 процентов. Объявлений от преподавателей тоже стало больше на 38 процентов. В среднем стоимость одного урока составляет 950 рублей, - говорится в исследовании.

В целом в Петербурге стали чаще учить больше азиатские языки. Вырос спрос на преподавателей корейского и японского языков. Один урок обойдется в 800 и 500 рублей соответственно. Многие еще познают тайны арабского языка. Тем более, что репетиторов в этой области не мало, а за одно занятие в среднем они берут по 500 рублей.