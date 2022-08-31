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Общество31 августа 2022 7:06

«Водоканал» назвал самые затопленные после дождя районы Петербурга

За время дождя 30 августа в Петербурге выпала треть месячной нормы осадков
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Названы самые затопленные районы Петербурга после дождей 30 августа

Названы самые затопленные районы Петербурга после дождей 30 августа

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Дождь не прекращается в Санкт-Петербурге уже второй день. Лить начало в четвертом часу дня 30 августа 2022 года. За сутки в среднем по городу выпало более 23 мм осадков, а это 30 процентов от месячной нормы дождей для августа. Некоторым районам Северной столицы досталось особо сильно.

- Самыми затопленными районами Петербурга стали: Кронштадтский район - за день выпало 26,17 мм осадков, Петродворцовый район - 22,42 мм и Курортный район - 20,87 мм, - сообщили в "Водоканале".

Несмотря на то, что за день на Петербург обрушилась почти треть месячной нормы дождей, особых подтоплений на дорогах, во дворах не было. Системы канализации успевали принимать воду и уводить ее в стоки.

На этом пока не все. 31 августа дождь продолжает идти . Ранее синоптики давали прогноз, что за два дня выпадет более 70 процентов от месячной нормы дождей.