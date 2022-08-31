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Происшествия31 августа 2022 7:23

Школьник с разрывом селезенки попал в больницу в Петербурге

Полиция пытается выяснить, как мальчик получил травму
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Пьяному старшекласснику отбили селезенку в Купчино

Пьяному старшекласснику отбили селезенку в Купчино

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в больницу в тяжелом состоянии попал школьник. 16-летнего ученика девятого класса доставили в Детскую больницу №5 имени Филатова поздно ночью 30 августа 2022 года. У старшеклассника случился разрыв селезенки. Также он оказался пьян. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Мальчика привезли в половине третьего ночи из квартиры дома на Будапештской улице. Подросток был в тяжелом состоянии из-за разрыва селезенки и алкогольного отравления, - рассказал источник.

Мать мальчика, 39-летняя женщина, рассказала, что ее сын вернулся с прогулки в два часа ночи. Мальчик был пьян, стал вести себя неадекватно и агрессивно. При этом никаких травм на теле сына она не заметила. Женщина решила вызвать бригаду скорой помощи, которая и забрала парня.

Теперь полиция выясняет, где и как старшеклассник получил тяжелую травму внутренних органов.