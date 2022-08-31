День ветеринарного работника отметят в Петербурге 31 августа Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге 31 августа 2022 года отметят День ветеринарного работника. Официальный статус праздник приобрел в 2014 году. В этом году событие имеет особое значение, так как в Петербурге 2022 год признан Годом заботы о животных. Праздник пройдет в здании ветеринарной службы, расположенной в городе Ломоносов.

- Более 20 лет специалисты государственной ветслужбы оказывали услуги населению в старом здании. За это время технические и технологические возможности ветеринарной медицины выросли, изменились и требования в плане удобства для питомцев-пациентов и их хозяев, - рассказали в пресс-службе городской ветеринарной службы Петербурга.

На мероприятии в честь ветеринаров будут присутствовать вице-губернатор города Олег Эргашев, начальник управления ветеринарии города, главы районов и депутаты Законодательного собрания.