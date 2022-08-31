Проезд по проспекту Тореза и Петровской аллее в Петербурге закроют со 2 сентября Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге до конца сезона тепла ведутся работы по прокладке сетей или ремонту дорог. Так, 2 сентября 2022 года в Выборгском районе начнут класть электрокабель, а в Приморском - латать дыры в асфальте. В связи с этим движение по некоторым дорогам будет закрыто. Об этом сообщили в государственной административно-технической инспекции.

- На время прокладки кабеля на проспекте Тореза, которая продлится со 2 по 13 сентября, будут закрыты для всего транспорта боковые проезды от Рашетовой улицы до Манчестерской улицы, - рассказали в ГАТИ.

В Приморском районе запланирован ремонт асфальта на Петровской аллее. В связи с этим со 2 по 5 сентября будет полностью перекрыт проезд по аллее Лахтинского проспекта до Соловьиной улицы, в том числе и перекреток.