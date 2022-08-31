4-летнюю девочку сбила машина на улице Маршала Казакова в Петербурге

На Маршала Захарова под колеса «Форда» попала женщина с четырехлетней дочерью Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге автомобиль сбил на дороге четырехлетнего ребенка. Авария произошла днем 30 августа 2022 года на улице Маршала Казакова. В этот момент девочка была с мамой, но женщину машина не задела. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В 16:50 часов у дома 15 по улице Маршала Захарова 41-летний водитель автомобиля «Форд Куга» сбил четырехлетнего ребенка, который переходил вместе с мамой дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, - рассказали в полиции.

Какие именно получила травмы девочка, не уточняется. Известно, что ребенку потребовалась госпитализация в больницу. Она находится в состоянии средней степени тяжести.

На место ДТП также прибыли сотрудники дорожной полиции, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.