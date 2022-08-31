56 улиц в центре Петербурга присоединятся к зоне платных парковок 1 сентября

К зоне платной парковки присоединят 56 улиц Центрального района Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С наступлением осени весь центр Санкт-Петербурга превратится в зону платных парковок. 1 сентября 2022 платными станут еще 56 улиц, переулков и площадей в Центральном районе города.

- С 1 сентября платная парковка заработает во всем Центральном районе Петербурга — она также охватит территории «Дворцового округа» и «Муниципального округа №78». Жители домов, расположенных на улицах этих округов, смогут парковаться на льготных условиях, предварительно оформив парковочное разрешение, - сообщили ранее в комитете по транспорту.

Так, платная парковка теперь распространится на все улицы, вокруг Дворцовой площади, и саму площадь, набережные канала Грибоедова, Мойки, Казанскую и Итальянскую улицы и многие другие. Полный список можно посмотреть по ссылке.

Плата взимается за парковку в период с 8 утра до 20 вечера. Первые 15 минут в зоне платной парковки бесплатные. Каждый час обойдется в 100 рублей.