Застройщиков трех ЖК с обманутыми дольщиками в Петербурге отправят под суд Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге перед судом предстанут две женщины руководители компаний застройщиков, похитивших на строительстве более 451 миллиона рублей. Более 300 дольщиков вложились в строительство трех жилых комплексов. Но ключи от квартир так и не получили, как и свои деньги. Об этом 31 августа 2022 года рассказали в прокуратуре Северной столицы.

- Две женщины, являясь руководителями компаний застройщиков, с февраля 2011 года по октябрь 2017 года, похитили деньги участников долевого строительства жилья, - рассказали в ведомстве.

Дольщики вкладывались в строительство домов в жилых комплексах ЖСК «Лаголово», ЖСК «Кирккоярви», ЖСК «Нева Парк». Мошенницы при этом понимали, что завершить строительство они не смогут. Но деньги все же забрали.

Уголовное дело после вручения копий обвинительного заключения будет направлено в Петроградский районный суд для рассмотрения по существу.