Количество рейсов из Петербурга в Баку увеличится с 7 сентября

Из аэропорта Пулково увеличат количество рейсов в Баку Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Из Санкт-Петербурга станет проще улететь в Азербайджан. С 7 августа 2022 года в аэропорту Пулково увеличат количество рейсов в Баку. Полеты выполняет авиакомпания Utair. Об этом рассказали в пресс-службе "Воздушных ворот" Северной столицы.

- С 7 сентября авиакомпания будет выполнять перелеты в столицу Азербайджана четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, четвергам и пятницам, - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Рейсы будут выполнять каждый день в одно и тоже утреннее время. Из Петербурга самолет вылетает в 10:15 часов. Прибытие рейса в Баку запланировано на 19:45 часов. Авиабилеты на рейсы уже есть в билетных кассах и у самой компании.