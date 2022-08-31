Часть КАД между ЗСД и Парашютной улицей Петербурга перекроют 2 сентября

Внутреннее кольцо КАД между ЗСД и Парашютной улицей перекроют для демонтажа второй опоры Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Часть Кольцевой автодороги Санкт-Петербурга между ЗСД и Парашютной улицей закроют для демонтажа опоры. Работы пройдут в ночь с 1 на 2 сентября 2022 года, специально во время, когда поток машин на трассе самый низкий. Об этом рассказали в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

- Проезд на участке КАД будет закрываться только на внутреннем кольце трассы. Это необходимо для обеспечения безопасности автомобилистов, а также дорожных работников, - сообщил начальник территориального ситуационного центра предприятия Илья Пузыревский.

Во избежание заторов, перекрытия запланированы на ночное время. Ограничивать проезд за ночь будут всего два раза - с полуночи до 00:15 часов и с 01:30 до 01:45 часов. Каждое перекрытие продлится не более 15 минут. Тем не менее, чтобы не стоять в ожидании, автомобилистам рекомендуется выбрать другие маршруты.