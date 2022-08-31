Уголовное дело возбудили после нападении на инвалида в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге 31 августа 2022 года возбудили уголовное дело после разбойного нападения на инвалида. Информация об ограблении 29-летнего мужчины с третьей группы инвалидности сначала разлетелась по социальным сетям и быстро привлекла внимание главы следственного комитета России Александра Бастрыкина, который потребовал немедленно возбудить дело, а сам взял ситуацию на контроль.

- По версии следствия, подозреваемый утром 26 августа 2022 года около одного из домов по улице Коллонтай, используя в качестве оружия предмет, похожий на нож, напал на своего знакомого 29-летнего инвалида 3 группы, после чего похитил его мобильный телефон стоимостью 10 тысяч рублей, - рассказали в следственном комитете Петербурга.

Подозреваемым оказался 27-летний местный житель. Ранее он уже был судим.

Сейчас мужчину, обидевшего инвалида, разыскивают, чтобы задержать и привлечь к отвественности.