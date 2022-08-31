Мужчина развратил 14-летнюю девочку и заразил ее инфекцией в Петербурге

Мужчина развратил 14-летнюю девочку в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина развратил 14-летнюю девочку, при этом заразив ее половой инфекцией. Вечером 26 августа 2022 года подросток обратилась в медицинское учреждение с неприятными симптомами. Осмотрев ее, врачи диагностировали острое воспаление половых органов и одно ЗППП, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Выяснилось, что девочка из неблагополучной семьи. В ноябре прошлого года она с мамой переехала жить в Петербург, но в школу до сих пор не пошла. Подросток призналась, что в июне в социальных сетях она познакомилась с мужчиной, с которым вступила в половой контакт, - рассказал источник.

Спустя три дня после этого полиция задержала 32-летнего мужчину, проживающего в Каменке Выборгского района. По данным следствия, с девочкой он встречался 9 и 16 июля. Для этого снимал квартиру на Светлановском проспекте.

По факту было возбуждено уголовное дело по двум статьям. Мужчина находится под подпиской о невыезде.