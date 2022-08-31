МЧС предупредило о сильном ветре в Петербурге 1 сентября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С погодой на 1 сентября 2022 года Санкт-Петербургу не повезет. Праздничные линейки в День знаний школьником придется проводить под дождем, либо в актовых залах школ. МЧС предупреждает, что город еще накроет и сильный ветер. Поэтому зонты придется держать покрепче.

- 1 сентября в Санкт-Петербурге ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду, - рассказали в МЧС города со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Временами в Северной столице будет идти дождь. Температура воздуха в течение всех суток в пределах 8-10 градусов. Ночью опустится до 6-8 градусов.

Дальше погода немного наладится, но периодические короткие дожди сохранятся. 2 и 3 сентября небо над Культурной столицей немного прояснится, а температура поднимется до 11-13 градусов.