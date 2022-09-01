Александр Беглов поздравил школьников Петербурга с Днем знаний Фото: Артем КИЛЬКИН

1 сентября 2022 года в школы, колледжи и вузы Санкт-Петербурга отправились более 1 миллиона учащихся. С Днем знаний школьников и студентов поздравили губернатор города Александр Беглов и председатель ЗакСа Александр Бельский.

- Сегодня образованию отводится ключевая роль в преодолении новых вызовов, стоящих перед Россией. Только качественные знания и современные компетенции обеспечат нашей стране технологический суверенитет. Без воспитания патриота и гражданина невозможно сильное и непобедимое государство, - говорится в поздравлении.

В школы отправились 570 тысяч детей, число студентов вузов превысило 336 тысяч, а в колледжах получат образование 113 тысяч подростков.

Что касается "новобранцев", то в первый класс в Петербурге отправились 67 детей.