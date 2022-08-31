Генконсульство Испании сражается с петербургскими чиновниками за квартиру умершей горожанки

Испанское ведомство не успело вступить в наследство в срок, потому что не знало о женщине и ее необычном завещании. Фото: Олег ЗОЛОТО

Генконсульство Испании в Петербурге и администрация Невского района оказались в загадочном квартирном треугольнике. Как рассказали в объединенной пресс-службе судов города, третьим элементом в этом треугольнике стала умершая 13 лет назад петербурженка, а яблоком раздора - ее квартира.

Как выяснилось, в 2007 году женщина по имени Мария завещала свое жилище и остальное имущество в доход Королевству Испания. А в 2021 году местная администрация попросила о праве на наследство на эту квартиру по закону. Нотариус чиновникам отказал, мол, есть завещание, но администрация не успокоилась.

- Администрация обратилась в суд о признании квартиры Марии выморочным имуществом и признании права государственной собственности Санкт-Петербурга на указанную квартиру. Попытки Генерального Консульства вступить в наследство также оказались безуспешными.

Консульству отказали, ссылаясь на просроченный период вступления в наследство. Теперь испанское ведомство просит суд восстановить справедливость - заверяет, что о Марии и ее завещании знать не знал, а запись о ее смерти была сделана не в 2009 году, а только спустя десять лет.

Странное дело зарегистрировали в суде, но пока не приняли к производству.