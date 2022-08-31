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Общество31 августа 2022 13:17

Жители Петербурга выступили за введение единой школьной формы

Горожане считают, что дети должны быть одинаково одеты во всех школах
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Большинство петербуржцев считают, что в школах должна быть единая форма

Большинство петербуржцев считают, что в школах должна быть единая форма

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жители Санкт-Петербурге выступили за введение единой школьной формы. Сейчас учебные заведения города сами принимают решение о форме для детей. Однако порос среди родителей показал, что удобнее было бы установить единый стандарт. Об этом 31 августа 2022 года пишет газета "Петербургский дневник".

- За введение формы выступили 63 процента опрошенных. 14 процентов ответили демократичнее – по их мнению, единая форма нужна лишь в некоторых учебных заведениях, - пишет издание.

Есть и те горожане, которые считают, что школьная форма не нужна вовсе и дети сами могут выбирать, как им одеваться. Это 17 процентов опрошенных. Еще шесть процентов просто затруднились ответить на вопрос.

Отметим, что за единую форму для всех городских школ пожелали ввести 32 процента опрошенных, а 47 процентов посчитали, что в каждом учебном заведении должна быть своя.