ФСБ предостерегла студента из Петербурга от контактов со спецслужбами Украины

В Петербурге студент вуза пытался оказать финансовую помощь украинским военным / Фото: ФСБ СПб

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ предостерегли студена от государственной измены. Молодой человек, студент военной кафедры одного из городских вузов, решил связаться с представителями спецслужб Украины и помочь им финансово. Однако его остановили еще до того, как парень смог что-то сделать. Об этом 31 августа 2022 года рассказали в пресс-службе управления ФСБ по городу и Ленобласти.

- Являясь студентом военной кафедры одного из петербургских вузов и имея допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, указанный гражданин предпринимал попытки установления контактов с представителями спецслужб Украины, с целью оказания помощи иностранному государству, - рассказали в пресс-службе.

Парень успел наладить контакт с представителем спецслужбы Украины и планировал оказывать финансовую помощь одному добровольческому объединению, которое участвует в боевых действиях.

Начать запланированное студент не успел. Сотрудники ФСБ объяснили ему, что действия студента попадают под статью о госизмене и вынесли официальное предостережение.