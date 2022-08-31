Тепло вернется в Петербург во второй половине сентября

Тепло наведается в Петербург во второй половине сентября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Под конец лета погода в Санкт-Петербурге резко испортилась, похолодало и пошел проливной дождь. 1 сентября 2022 года тоже выдастся пасмурным, дождливым и холодным, поэтому линейки на День знаний пройдут в школах. Ближайшие прогнозы не дают никакого просвета, однако тепло еще вернется. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- В первую неделю сентября будет небольшое повышение до 10-15 градусов. Но более существенно этого стоит ожидать во второй половине месяца, - отметил синоптик.

Александр Колесов предположил, что температура воздуха может подняться даже до плюс 20 градусов. Однако это потепление будет единичным и не очень длительным.

Третья декада сентября станет холоднее в ночные часы. Днем все еще сохранится температура в 9-14 градусов.