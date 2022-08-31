Новую назальную вакцину от коронавируса протестируют в Петербурге

В Петербурге протестируют третью назальную вакцину от коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге протестируют новую назальную вакцину от коронавирусной инфекции. Это уже третья вакцина подобного типа, разработанная в России. Известно, что Минздрав России дал согласие на проведение исследований. Об этом 31 августа 2022 года пишет "Мойка78".

- Препарат будут исследовать на добровольцах в возрасте от 18 до 55 лет. Медики будут изучать, как организм испытуемых реагирует на вакцину в назальной форме, - сообщает издание.

Всего в исследовании примут участие 600 человек. Тестирование будет проводиться на базе шести медицинских учреждений не только в Санкт-Петербурге, но и Москве, Московской области, Кирова и Новосибирска.

Напомним, что в Петербурге немного снизился суточный показатель заболеваний. На 31 августа зарегистрировано 3,2 тысячи новых случаев.