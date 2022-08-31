Возле школ Петербурга усилят меры безопасности на дорогах 1 сентября

В День знаний будут усилены меры безопасности дорожного движения возле школ Петербурга Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге в День знаний будут усилены меры безопасности дорожного движения. Губернатор Александр Беглов поручил, чтобы 1 сентября 2022 года около образовательных учреждений усилили наряды ДПС, а также провести образовательные уроки, чтобы напомнить детям о правилах безопасности.

- Летом многие ребята отдыхают за пределами Петербурга и отвыкают от городского движения. А родители забывают, что маленькие пешеходы иногда могут вести себя непредсказуемо на дороге. Наша задача – напомнить и тем, и другим правила дорожного движения в первый же день учебного года и обеспечить их безопасность, - отметил градоначальник.

В Петербурге для безопасности детей на всех пешеходных переходах есть светофоры, а на дорогах искусственные неровности, чтобы водители ехали медленней. За первые полгода 2022 года в городе на 28,5 процентов сократилось случаев ДТП с участием детей.