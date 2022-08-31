Аномальные 8-балльные пробки сковали дороги Петербурга вечером 31 августа

8-балльные пробки заметили в Петербурге в последний день лета 2022 года. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Восьмибалльные пробки зафиксировали на дорогах Петербурга вечером 31 августа. Напомним, в последний день лета в городе без остановки льет дождь. Из-за непогоды в некоторых районах Северной столицы происходят ДТП. Особенно плотное движение вечером в среду на проспекте Маршала Жукова и Рябовском шоссе, которое загружено девятибалльным затором.

- К 18:00 пробки в Петербурге достигли 8 баллов. Это на 3 балла больше, чем обычно в это время в среду. Ожидается, что пробки останутся на этом уровне вплоть до 19:00, - передает сервис «Яндекс.Пробки».

К слову, пока что самой длинной пробкой днем 31 августа остается затор в 5,2 километра на участке от Пискаревского проспекта до Рябовского шоссе. Там пробка прожила около трех часов.