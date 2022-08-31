Сильный ветер повалил восемь деревьев за два дня непогоды в Петербурге

Восемь деревьев пали под натиском циклона "Орнелла" в Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ

За два дня непогоды сильный ветер повалил в Петербурге восемь деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству Северной столицы. Напомним, второй день в городе «гуляет» циклон «Орнелла», принесший с собой не только резкое похолодание, но и ливни с порывами ветра до 18 метров в секунду. В основном, деревья не устояли на севере Петербурга – в Выборгском районе.

- Деревья падали на проезжую часть. Дорожные предприятия уже устраняют последствия непогоды, с места вывозят порубочные остатки. Полученный урон можно оценить как небольшой, - рапортуют в комблаге.

При этом в Северной столице обошлось без серьезных подтоплений. Локальные «моря» и «океаны» устраняли в Петроградском районе, в том числе на многострадальной набережной реки Карповки. Жаловаться на подтопления и упавшие деревья можно по-прежнему по телефону дежурной службы комблага 314-60-13.