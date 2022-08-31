Дворцовую площадь хотят оградить противотаранными столбами в 2023 году

Дворцовую площадь в Петербурге хотят обезопасить выдвижными столбиками. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дворцовую площадь хотят обезопасить с помощью противотаранных столбиков. С предложением установить в сердце Петербурга такое ноу-хау выступил глава комитета по благоустройству Василий Пониделко. Чиновник выступил перед депутатами Заксобрания на «нулевых чтениях» городского бюджета. По словам Пониделко, установка столбиков заменит старый метод, когда Дворцовую ограждали с помощью оранжевых уборочных машин.

- Это полностью обезопасит площадь при проведении массовых мероприятий, – подчеркнул глава комблага. – Столбики «утопят» на уровне земли, но они будут подниматься вверх при необходимости.

«Защиту» хотят установить на Дворцовой площади в 2023 году. На все про все уйдет около 300 млн рублей. Но пока это лишь планы.