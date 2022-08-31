Подземную 3D-модель Петербурга планируют создать за 161 млн рублей

В Петербурге хотят создать подземную 3D-модель со всеми коммуникациями города. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

3D-модель подземного пространства Петербурга хотят создать за 161 млн рублей. Такие деньги запросил комитет по градостроительству и архитектуре Северной столицы. В Смольном хотят иметь на руках удобную трехмерную карту всех коммуникаций Северной столицы. Идею чиновники озвучили в Законодательном собрании города на «нулевых чтениях».

- Сейчас информация о подземных сетях хранится на бумажных носителях в других разрозненных местах. Потребуется еще 100 сотрудников, чтобы собрать и оцифровать данные, - произнес на заседании в Заксобрании зампредседателя КГА Максим Стененко.

Парламентарии выслушали все «за» и «против» инициативы КГА, но не пришли к общему знаменателю. К рассмотрению «подземного» вопроса вернутся во вторник, 6 сентября.