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Общество31 августа 2022 16:58

Подземную 3D-модель Петербурга планируют создать за 161 млн рублей

В Смольном хотят сделать карту, где были бы отражены все коммуникации города
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
В Петербурге хотят создать подземную 3D-модель со всеми коммуникациями города.

В Петербурге хотят создать подземную 3D-модель со всеми коммуникациями города.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

3D-модель подземного пространства Петербурга хотят создать за 161 млн рублей. Такие деньги запросил комитет по градостроительству и архитектуре Северной столицы. В Смольном хотят иметь на руках удобную трехмерную карту всех коммуникаций Северной столицы. Идею чиновники озвучили в Законодательном собрании города на «нулевых чтениях».

- Сейчас информация о подземных сетях хранится на бумажных носителях в других разрозненных местах. Потребуется еще 100 сотрудников, чтобы собрать и оцифровать данные, - произнес на заседании в Заксобрании зампредседателя КГА Максим Стененко.

Парламентарии выслушали все «за» и «против» инициативы КГА, но не пришли к общему знаменателю. К рассмотрению «подземного» вопроса вернутся во вторник, 6 сентября.