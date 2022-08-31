Комздрав заявил о прохождении пика заболеваемости коронавирусом в Петербурге

В Петербурге пройден пик заболеваемости коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербург преодолел пик заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в рамках видеоэфира на своей странице во «Вконтакте». Как подчеркнул чиновник, в Северной столице на 13 процентов уменьшилось число госпитализаций больных с инфекцией. Падают и другие показатели. Лисовец считает, что Петербург идет по сценарию городов Западной Европы, только с небольшой задержкой.

- Общее число заболевших пациентов сейчас составляет около 32 тысячи. Но их количество уменьшилось. Пусть и не намного, но за последние дни – на 2,8%. Если к ним еще прибавить больных с пневмонией и ОРВИ и с подозрением на ковид – то всего больных 53 тысячи. Сумма существенная все равно. И есть нагрузка на амбулаторное звено, - рассказал Дмитрий Лисовец.

Добавим, что в комздраве не исключают подъема уровня заболеваемости коронавирусом после 1 сентября, ведь обучение в школах и вузах начнется в очном формате. Так что в Смольном просят не расслабляться и продолжать вакцинироваться.