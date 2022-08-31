Сбежавшего из дома суриката третий день разыскивают в Петербурге

Сурикат сбежал из семьи в Петербурге. Фото: предоставлено "КП"

У петербурженки Валерии из дома сбежал сурикат по имени Сара. Хозяйка экзотического животного третий день не может отыскать малышку. Как рассказал женщина «КП-Петербург», она уехала в отпуск с семьей 28 августа. Ухаживать за сурикатом поручили брату Валерии. Однако спустя пару часов зверька и след простыл, мужчину лишь встретил недоумевающий кот. Сара жила в доме на улице Червонного казачества в Кировском районе.

Южноафриканский зверек вот уже полгода как член семьи Валерии. Фото: предоставлено "КП"

- Сара здорово ужилась с детьми и другими домашними животными. Мы купили ее полгода назад. Очень жаль расставаться. Я развесила объявления в районе Автово, бью тревогу в соцсетях и СМИ. По словам брата, Сара могла выпрыгнуть из окна. У нас квартира на третьем этаже. Но, может быть, брат что-то умалчивает. Не исключаю, что Сара выбежала на площадку, - сетует Валерия.

Если вы что-то знаете о местонахождении малышки Сары, просьба написать о этом Валерии в личные сообщения ее страницы во «Вконтакте».