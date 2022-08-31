«Зенит» обыграл «Факел» и обошел «Спартак» в группе Кубка России

"Зенит" обыграл "Факел" со счетом 2:0 и возглавил свою группу в Кубке России. Фото: ФК "Зенит"

«Зенит» без особого труда обыграл воронежский «Факел» в первом матче нового розыгрыша Кубка России. Встреча прошла на «Газпром Арене» и закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Голы за сине-бело-голубых еще в первом тайме забили Бакаев и Кассьерра. В составе зенитовцев вышли игроки, которым достается мало игрового времени в чемпионате России.

Главный тренер петербуржцев Сергей Семак похвалил команду, но отметил и расслабленность во второй половине игры.

- Во втором тайме немного потеряли контроль. Наверное, это связано с тем, что ребята, которые играли сегодня, не имеют достаточно игровой практики. Мужская борьба, непростая победа, - поделился мыслями Семак на послематчевой пресс-конференции.

Победа над «Факелом» позволила «Зениту возглавить группу B в Кубке России и опередить «Спартак». У москвичей тоже три очка, но они уступают петербуржцам по показателю забитых и пропущенных мячей.